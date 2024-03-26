İETT otobüsünde 'Kapıyı erken kapattın' tartışması: 'Boksörüm ben'

Bayrampaşa'da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoförün, "Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Kimseye bırakmam boksörüm ben" diyerek yolcunun üzerine yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:24
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Olay, pazartesi günü öğle saatlerinde Bayrampaşa-Fatih seferini yapan 32 A hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı kadın yolcu pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle otobüsten inemedi.

Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanmasına sinirlenen başka bir yolcu ise duruma tepki gösterdi. Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı.

"KONUŞMA SEN İHTİYAR"

Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu, yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

"HERKESE BAĞIRIYOR"

Diğer yolculara da sert çıkan yolcu "Çoluğa çocuğa bağırıyor kimse bir şey demiyor. Senin kızın yok mu? Benim de kızım okula gidiyor. Herkese bağırıyor" diye konuştu.

Bir başka yolcu ise, "Arkadaşım insan gibi konuş. Ekmeği için uğraşıyor" sözleriyle şoförü savundu.

Bunun üzerine şoför "Psikolojisi bozuk" diyen yolcunun üzerine yürüdü. Şoför "Öldürürüm seni. Neden bağırıyorsun? Sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni" derken yolcu şoföre ve diğer yolculara tepki göstermeye devam etti.

"BOKSÖRÜM BEN"

Araya giren yolcular ikiliyi ayırdı. "Bana bir kere kapı çarptı. Kafamı vurdum" diyen yolcu otobüsten inerken, kavganın ardından otobüsü çalıştıran şoför ise, "Kimseye bırakmam böksorüm ben" diye konuşmaya devam etti.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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