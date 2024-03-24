Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması

Gazeteci Sedat Bozkurt, Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geldiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgazda devlet katkısına tepki gösterdiği iddiasını paylaştı. İddiaya göre Şimşek "Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:34
Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
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Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, ekonomik tablonun seçimlere 10 gün kala yüzde 5 faiz artırımını bile gerektirecek kadar kötü olduğunu belirterek 1 Nisan'dan sonra gelişecek süreçle ilgili olarak kulislerden edindiği duyumları aktardı.

Ekonominin direksiyonunun tam yetkiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e geçeceğini vurgulayan Bozkurt'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Tam bir teknokrat. Elinde hesap makinesi ile geziyor bir nevi. Siyasi kaygısı hiç yok. Ekonomiyi belli bir kıvama getirerek buradan CV’sine bir başarı öyküsü eklemek istiyor. Kendisine politik bir gelecek ya da politik kariyer planı yapma derdinde değil. Bu elini rahatlatıyor. Bir de Erdoğan, Şimşek ve politikalarına bir biçimde mahkûm, seçenek yok elinde.

Şimşek’in programının ana temeli belli. Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde yarım puan bile olsa yüksek zam olmayacak. Önümüzdeki dönem bayram ikramiyesine de veda edebiliriz. Bayram ikramiyesinin konuşulduğu toplantıda 'Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş' tepkisini bile göstermiş. Bu bir sinyal.

Cumhurbaşkanı kabinesi deniyor ama eskinin bakanlar kurulu yerine kullanacağımız bir kavram yok. Kabine de yok. Yapılan toplantının adı cumhurbaşkanının bakanları ile bir araya gelmesi. Yine böyle bir toplantıda Şimşek, elektrik ve doğalgazda devletin katkısına itiraz etmiş. Bunun kaldırılmasını istemiş. Erdoğan buna 'yoksulları öldürdün' diyerek o bilinen tarzıyla itiraz etmiş. Bunun üzerine Şimşek, 'Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem. Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?' demiş.

Buradan anladığımız 1 Nisan sonrasında elektrik ve doğalgaza 3 haneli oranda zam gelebilir. Enflasyon ölçümüne göre bile, yüzde 80/90 arası bir düşük fiyat uygulaması var elektrik ve doğalgazda. Şimşek’in açıklamasına göre, 1 Nisan sonrasında dövizin serbest kalmasıyla, kur farkı nedeniyle ortaya çıkacak zam oranı bir anda kâbus halini alıyor. "


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