İETT otobüsünü çaldılar, parçalarken yakalandılar: 2 tutuklu
İstanbul Kağıthane’de çaldıkları İETT otobüsünü Tuzla’da götürdükleri bir adreste parçalayıp satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otobüsün çalındığı ve parçaların söküldüğü anlar kameraya yansıdı.
Olay 18 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Kağıthane otobüs garajına meydana geldi.
İddiaya göre N.A. isimli şahıs park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamayınca emniyete başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ARAÇ TUZLA'DA TESPİT EDİLDİ
Araç takip sistemi üzerinde yapılan incelemede, aracın Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde olduğu tespit edildi. Polis operasyon için düğmeye bastı. Çıkma araç parçaları satan işyerine baskın düzenlendi.
3 GÖZALTI
Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı iddia edilen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.
14 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Otobüsün ise iç koltuk ve elektronik aksamlarının satılmak için kısmen söküldüğü belirlendi. Şüphelilerden Z.A.Ö.’nün daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. ’suç eşyasının satın alınması’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İETT otobüsü ise sökülen parçalarıyla N.A.’ya teslim edildi. Öte yandan İETT otobüsünün çalındığı ve götürüldüğü yerde parçalarının sökülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- İstanbul'da aile katliamı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!