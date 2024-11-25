Portekiz'de futbolculara şoke eden tepki: Takım otobüsüne meşale ile saldırdılar!
Portekiz Kupası 4. tur maçında deplasmanda Moreirense'ye konuk olan Porto, 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Porto taraftarı takım otobüsüne saldırdı.
Portekiz Ligi'nde lider Sporting Lizbon'un 6 puan gerisinde kalan Porto, Portekiz Kupası'nın 4. turunda Moreirense'ye konuk oldu. Parque Almeida Freitas Stadı'nda oynanan maçta, Brezilyalı forveti Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçen misafir takım, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
DRAGAO'YA DÖNÜŞTE TEPKİ
Ligdeki kötü gidişatın ardından kupaya da erken veda edilmesi Porto taraftarlarını çileden çıkardı. Gece geç saatlerde takımlarının Dragao Stadı'na gelişini bekleyen onlarca taraftar, takım otobüsü stadyuma ulaştığında futbolculara tepki gösterdi.
TAKIM OTOBÜSÜNE MEŞALE FIRLATTILAR
"Palyaçolar top oynuyor" ve "Porto bizimdir bizim kalacak" tezahüratları eşliğinde futbolcuları karşılayan mavi beyazlılar, takım otobüsüne meşale fırlattı. Portolu taraftarların taşkınlıklarına güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı.
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