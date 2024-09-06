İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli için 7 yeni otobüs hattını hizmete sunacak

Yayınlanma: 06.09.2024 - 15:02

Güncelleme: 06.09.2024 - 15:02

İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiren ve bir günde 62 bin farklı sefer ile yaklaşık 5 milyon yolcu taşıyan İETT, 7 otobüs hattını hizmete sunacak. Bu hatlarda otobüsler 9 Eylül 2024 Pazartesi günü çalışmaya başlayacak.

İETT’nin yeni seferleri, İstanbulluların M5 Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’na doğrudan ve hızlı ulaşmasını sağlayacak. Sancaktepe ilçesinin yanısıra, Sultanbeyli ilçe halkına da hizmet sunacak olan hatlarda İETT, 11 araç ile günde 214 farklı sefer gerçekleştirecek.

İETT’nin yeni hatları şöyle:

SM1: Sultanbeyli – Sancaktepe Metro

SM2: Ahmet Yesevi Mah – Sancaktepe Metro

SM3: Mimar Sinan Mah – Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi

SM4 : Hilal Konutları – Sancaktepe Metro

SM5 : Sultanbeyli Orman Caddesi – Sancaktepe Metro

SM7: Yenidoğan Peronlar – Sancaktepe Metro

SM13 : Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi – Sancaktepe Metro