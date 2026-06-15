İETT yarın satışa çıkarıyor: Binlerce unutulan eşya açık artırmada

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) bünyesindeki otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel ve duraklarda yolcular tarafından unutulan sahipsiz eşyalar için ihale süreci başlıyor. Sahiplerine ulaştırılamayan ve yasal muhafaza süresi tamamlanan toplam 7 bin 566 ürün, 16 Haziran Salı günü düzenlenecek açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Karaköy Gar Binası’nda gerçekleştirilecek olan ihale, saat 09.30 ile 11.30 arasında takip edilebilecek.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER İHALE YOLUYLA SATILACAK

İETT Bulunmuş Eşya Yönergesi doğrultusunda kayıt altına alınan ve muhafaza edilen eşyalardan sosyal yardım niteliği taşıyanlar ayrıştırıldı. Bu kapsamda muhafaza süresi dolan kullanılmamış giyim malzemeleri, çanta, kitap ve kırtasiye ürünleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredildi. Teknik inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanan elektronik ve elektrikli eşyalar ise ihale komisyonu nezaretinde açık artırmaya çıkarılacak.

TOPLU SATIŞ ESAS ALINACAK

Yarın gerçekleştirilecek açık artırmada, işlemlerin hızlı ve düzenli ilerlemesi amacıyla eşyaların toplu olarak satılması esas alınacak. İhale esnasında toplu satışın gerçekleştirilememesi durumunda ise malzemeler belirli gruplara ayrılarak parça parça satışa sunulacak.

İETT'DE KAYBOLAN EŞYALAR NASIL SORGUANIR?

Toplu taşıma hatlarında eşyasını düşüren veya unutan vatandaşlar için izlenmesi gereken yollar da İETT tarafından paylaşıldı. Eşyanın kaybolduğu gün içinde ilgili hattın bağlı bulunduğu işletme amirliğine bizzat başvurulabileceği gibi, ALO 153 Beyaz Masa hattı üzerinden de bilgi alınabiliyor.

Sonraki günlerde yapılacak sorgulamalar için vatandaşların www.iett.istanbul adresindeki kayıp eşya formunu doldurması, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru oluşturması veya 0212 372 32 43 numaralı telefon hattını arayarak bilgi alması gerekiyor.