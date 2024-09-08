İETT'den 'kış tarifesi' duyurusu

Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:01

Güncelleme: 08.09.2024 - 14:01

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceğini duyurdu.

İETT tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz" denildi.

Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.