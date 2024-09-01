Son Dakika... İETT otobüsü kaza yaptı: D-100 tek yönden trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi... Avcılar'da yolcusu bulunmayan bir İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İstanbul Avcılar'da içerisinde yolcu bulunmayan bir İETT otobüsü kaza yaptı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti araç trafiğine kapatıldı.
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