İftar ne zaman? 1 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir itar ve sahur saatleri....

1 Mart 2025 oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. 1 Mart 2025 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

İftar ne zaman? 1 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir itar ve sahur saatleri....
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:40

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

1 MART İFTAR SAATLERİ

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

1 MART RAMAZAN İMSAKİYESİ

İl                             Sahur   Güneş    Öğle     İkindi    Akşam        Yatsı 

Adana İmsakiye     05:44     07:03    12:56     16:07       18:39       19:54

Adıyaman İmsakiye 05:32    06:52   12:44      15:55      18:27       19:42

Afyonkarahisar         06:02    07:23    13:15    16:25       18:57       20:13

Ağrı İmsakiye            05:12    06:34    12:25   15:34       18:06        19:24

Aksaray İmsakiye     05:48     07:09     13:01     16:11     18:43       19:59

Amasya İmsakiye      05:40   07:04      12:54      16:01    18:34       19:53

Ankara İmsakiye         05:52   07:15      13:06      16:14   18:47       20:04

Antalya İmsakiye        06:02   07:21      13:15      16:26     18:58       20:12

Ardahan İmsakiye      05:12   06:37       12:27     15:33     18:06       19:26

Artvin İmsakiye         05:16    06:40       12:30    15:37        18:10    19:29

Aydın İmsakiye         06:13     07:33      13:26    16:36        19:09      20:24

Balıkesir İmsakiye     06:12    07:35      13:26    16:34         19:07     20:24

Bartın İmsakiye         05:53    07:19      13:08     16:14         18:47    20:07

Batman İmsakiye        05:20   06:40       12:33     15:43     18:16     19:31

Bayburt İmsakiye        05:23    06:46        12:36  15:44     18:17      19:35

Bilecik İmsakiye        06:04      07:27        13:17    16:25     18:58    20:16

Bingöl İmsakiye         05:22     06:44         12:35    15:45     18:17    19:33

Bitlis İmsakiye            05:16      06:37       12:29     15:39     18:11    19:27

Bolu İmsakiye             05:57      07:21        13:11      16:18    18:51    20:10

Burdur İmsakiye          06:04       07:24       13:16      16:27    18:59    20:14

Bursa İmsakiye          06:07          07:31      13:21     16:29     19:02   20:20

Çanakkale İmsakiye   06:18          07:41      13:32    16:40      19:12    20:30

Çankırı İmsakiye        05:49            07:13    13:03    16:10       18:43     20:02

Çorum İmsakiye          05:44           07:07     12:58     16:05     18:38     19:56

Denizli İmsakiye        06:08          07:28       13:21     16:32       19:04      20:19

Diyarbakır İmsakiye  05:24           06:44       12:36     15:47      18:19      19:34

Düzce İmsakiye         05:59         07:23        13:13    16:20      18:53       20:12

Edirne İmsakiye         06:17        07:42         13:31     16:37     19:11       20:30

Elazığ İmsakiye         05:27        06:49          12:41     15:50     18:22      19:39

Erzincan İmsakiye       05:26      06:48          12:39      15:48     18:20    19:38

Erzurum İmsakiye        05:19     06:41           12:32       15:40     18:13    19:31

Eskişehir İmsakiye        06:02    07:24            13:15       16:24     18:56    20:14

Gaziantep İmsakiye      05:35   06:55           12:48         15:59    18:31     19:45

Giresun İmsakiye        05:30    06:54          12:44          15:51     18:24     19:43

Gümüşhane İmsakiye 05:26     06:49         12:39           15:47    18:20     19:38

Hakkari İmsakiye        05:10      06:30         12:22          15:33    18:05      19:20

Hatay İmsakiye         05:41      06:59           12:53          16:05     18:37     19:50

Iğdır İmsakiye              05:08     06:30        12:21           15:29      18:02      19:20

Isparta İmsakiye        06:02      07:23       13:15             16:26      18:58      20:13

İstanbul İmsakiye        06:07     07:32       13:21            16:28      19:01      20:20

İzmir İmsakiye              06:16    07:37      13:29              16:39      19:11       20:27

Kahramanmaraş          05:37    06:57      12:50               16:00      18:32      19:47

Karabük İmsakiye        05:53     07:17      13:07             16:13       18:47     20 :06

Karaman İmsakiye        05:52     07:11     13:05              16:16      18:48      20:02

Kars İmsakiye                05:11     06:35      12:25             15:32     18:05      19:24

Kastamonu İmsakiye     05:48     07:13      13:02              16:09    18:42       20:01

Kayseri İmsakiye            05:42     07:04     12:55              16:05      18:37   19:53

Kilis İmsakiye                05:37     06:55      12:49              16:00      18:32    19:46

Kırıkkale İmsakiye        05:50      07:12      13:03               16:12    18:44      20:02

Kırklareli İmsakiye        06:14      07:39       13:28               16:34   19:08        20:28

Kırşehir İmsakiye        05:47        07:09       13:01               16:10     18:42      19:59

Kocaeli İmsakiye        06:04       07:28        13:18               16:25      18:58      20:16

Konya İmsakiye        05:55       07:15          13:07                16:18    18:50      20:05

Kütahya İmsakiye        06:04   07:26           13:17             16:26      18:59       20:16

Malatya İmsakiye        05:31    06:52            12:44          15:54        18:26       19:42

Manisa İmsakiye         06:15    07:36           13:28            16:37       19:10        20:26

Mardin İmsakiye         05:22      06:41           12:34          15:45       18:17        19:32

Mersin İmsakiye         05:46        07:05         12:59         16:10        18:42       19:56

Muğla İmsakiye         06:11          07:31          13:24        16:35        19:07       20:21

Muş İmsakiye              05:18        06:40          12:31         15:41        18:13       19:29

Nevşehir İmsakiye        05:45       07:07          12:59        16:08        18:40        19:57

Niğde İmsakiye              05:46      07:06          12:59       16:09          18:41        19:56

Ordu İmsakiye                05:32      06:56          12:46       15:53        18:26         19:45

Osmaniye İmsakiye        05:40      06:59          12:52        16:04       18:36          19:50

Rize İmsakiye                05:21        06:45          12:35        15:42        18:15        19:34

Sakarya İmsakiye          06:02         07:26         13:16         16:23        18:56       20:15

Samsun İmsakiye         05:38         07:02          12:52          15:58        18:32      19:51

Şanlıurfa İmsakiye        05:30        06:49           12:42          15:53       18:25      19:40

Siirt İmsakiye                05:17       06:37            12:30          15:40        18:12     19:27

Sinop İmsakiye              05:42      07:08            12:57         16:02         18:36     19:56

Şırnak İmsakiye         05:15        06:35              12:28          15:38        18:10      19:25

Sivas İmsakiye           05:36       06:58                12:49        15:58        18:30        19:48

Tekirdağ İmsakiye       06:13    07:37                13:27         16:34       19:07         20:26

Tokat İmsakiye              05:37   07:01               12:51        15:59      18:32           19:50

Trabzon İmsakiye        05:24   06:49                 12:39       15:45       18:19          19:38

Tunceli İmsakiye           05:26    06:48               12:39       15:48       18:21           19:37

Uşak İmsakiye                06:07   07:28               13:20       16:29      19:02            20:18

Van İmsakiye                05:11      06:32               12:24      15:34       18:06            19:22

Yalova İmsakiye           06:06      07:30                13:20      16:28       19:01          20:19

Yozgat İmsakiye         05:45       07:07                 12:58      16:06       18:39          19:57

Zonguldak İmsakiye  05:56         07:21                13:10      16:16       18:50           20:09

 

 


Etiketler: #iftar saatleri #Sahur #ramazan
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