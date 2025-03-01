İftar ne zaman? 1 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir itar ve sahur saatleri....

Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:40

Güncelleme: 01.03.2025 - 13:40

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

1 MART İFTAR SAATLERİ

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

1 MART RAMAZAN İMSAKİYESİ

İl Sahur Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Adana İmsakiye 05:44 07:03 12:56 16:07 18:39 19:54

Adıyaman İmsakiye 05:32 06:52 12:44 15:55 18:27 19:42

Afyonkarahisar 06:02 07:23 13:15 16:25 18:57 20:13

Ağrı İmsakiye 05:12 06:34 12:25 15:34 18:06 19:24

Aksaray İmsakiye 05:48 07:09 13:01 16:11 18:43 19:59

Amasya İmsakiye 05:40 07:04 12:54 16:01 18:34 19:53

Ankara İmsakiye 05:52 07:15 13:06 16:14 18:47 20:04

Antalya İmsakiye 06:02 07:21 13:15 16:26 18:58 20:12

Ardahan İmsakiye 05:12 06:37 12:27 15:33 18:06 19:26

Artvin İmsakiye 05:16 06:40 12:30 15:37 18:10 19:29

Aydın İmsakiye 06:13 07:33 13:26 16:36 19:09 20:24

Balıkesir İmsakiye 06:12 07:35 13:26 16:34 19:07 20:24

Bartın İmsakiye 05:53 07:19 13:08 16:14 18:47 20:07

Batman İmsakiye 05:20 06:40 12:33 15:43 18:16 19:31

Bayburt İmsakiye 05:23 06:46 12:36 15:44 18:17 19:35

Bilecik İmsakiye 06:04 07:27 13:17 16:25 18:58 20:16

Bingöl İmsakiye 05:22 06:44 12:35 15:45 18:17 19:33

Bitlis İmsakiye 05:16 06:37 12:29 15:39 18:11 19:27

Bolu İmsakiye 05:57 07:21 13:11 16:18 18:51 20:10

Burdur İmsakiye 06:04 07:24 13:16 16:27 18:59 20:14

Bursa İmsakiye 06:07 07:31 13:21 16:29 19:02 20:20

Çanakkale İmsakiye 06:18 07:41 13:32 16:40 19:12 20:30

Çankırı İmsakiye 05:49 07:13 13:03 16:10 18:43 20:02

Çorum İmsakiye 05:44 07:07 12:58 16:05 18:38 19:56

Denizli İmsakiye 06:08 07:28 13:21 16:32 19:04 20:19

Diyarbakır İmsakiye 05:24 06:44 12:36 15:47 18:19 19:34

Düzce İmsakiye 05:59 07:23 13:13 16:20 18:53 20:12

Edirne İmsakiye 06:17 07:42 13:31 16:37 19:11 20:30

Elazığ İmsakiye 05:27 06:49 12:41 15:50 18:22 19:39

Erzincan İmsakiye 05:26 06:48 12:39 15:48 18:20 19:38

Erzurum İmsakiye 05:19 06:41 12:32 15:40 18:13 19:31

Eskişehir İmsakiye 06:02 07:24 13:15 16:24 18:56 20:14

Gaziantep İmsakiye 05:35 06:55 12:48 15:59 18:31 19:45

Giresun İmsakiye 05:30 06:54 12:44 15:51 18:24 19:43

Gümüşhane İmsakiye 05:26 06:49 12:39 15:47 18:20 19:38

Hakkari İmsakiye 05:10 06:30 12:22 15:33 18:05 19:20

Hatay İmsakiye 05:41 06:59 12:53 16:05 18:37 19:50

Iğdır İmsakiye 05:08 06:30 12:21 15:29 18:02 19:20

Isparta İmsakiye 06:02 07:23 13:15 16:26 18:58 20:13

İstanbul İmsakiye 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20

İzmir İmsakiye 06:16 07:37 13:29 16:39 19:11 20:27

Kahramanmaraş 05:37 06:57 12:50 16:00 18:32 19:47

Karabük İmsakiye 05:53 07:17 13:07 16:13 18:47 20 :06

Karaman İmsakiye 05:52 07:11 13:05 16:16 18:48 20:02

Kars İmsakiye 05:11 06:35 12:25 15:32 18:05 19:24

Kastamonu İmsakiye 05:48 07:13 13:02 16:09 18:42 20:01

Kayseri İmsakiye 05:42 07:04 12:55 16:05 18:37 19:53

Kilis İmsakiye 05:37 06:55 12:49 16:00 18:32 19:46

Kırıkkale İmsakiye 05:50 07:12 13:03 16:12 18:44 20:02

Kırklareli İmsakiye 06:14 07:39 13:28 16:34 19:08 20:28

Kırşehir İmsakiye 05:47 07:09 13:01 16:10 18:42 19:59

Kocaeli İmsakiye 06:04 07:28 13:18 16:25 18:58 20:16

Konya İmsakiye 05:55 07:15 13:07 16:18 18:50 20:05

Kütahya İmsakiye 06:04 07:26 13:17 16:26 18:59 20:16

Malatya İmsakiye 05:31 06:52 12:44 15:54 18:26 19:42

Manisa İmsakiye 06:15 07:36 13:28 16:37 19:10 20:26

Mardin İmsakiye 05:22 06:41 12:34 15:45 18:17 19:32

Mersin İmsakiye 05:46 07:05 12:59 16:10 18:42 19:56

Muğla İmsakiye 06:11 07:31 13:24 16:35 19:07 20:21

Muş İmsakiye 05:18 06:40 12:31 15:41 18:13 19:29

Nevşehir İmsakiye 05:45 07:07 12:59 16:08 18:40 19:57

Niğde İmsakiye 05:46 07:06 12:59 16:09 18:41 19:56

Ordu İmsakiye 05:32 06:56 12:46 15:53 18:26 19:45

Osmaniye İmsakiye 05:40 06:59 12:52 16:04 18:36 19:50

Rize İmsakiye 05:21 06:45 12:35 15:42 18:15 19:34

Sakarya İmsakiye 06:02 07:26 13:16 16:23 18:56 20:15

Samsun İmsakiye 05:38 07:02 12:52 15:58 18:32 19:51

Şanlıurfa İmsakiye 05:30 06:49 12:42 15:53 18:25 19:40

Siirt İmsakiye 05:17 06:37 12:30 15:40 18:12 19:27

Sinop İmsakiye 05:42 07:08 12:57 16:02 18:36 19:56

Şırnak İmsakiye 05:15 06:35 12:28 15:38 18:10 19:25

Sivas İmsakiye 05:36 06:58 12:49 15:58 18:30 19:48

Tekirdağ İmsakiye 06:13 07:37 13:27 16:34 19:07 20:26

Tokat İmsakiye 05:37 07:01 12:51 15:59 18:32 19:50

Trabzon İmsakiye 05:24 06:49 12:39 15:45 18:19 19:38

Tunceli İmsakiye 05:26 06:48 12:39 15:48 18:21 19:37

Uşak İmsakiye 06:07 07:28 13:20 16:29 19:02 20:18

Van İmsakiye 05:11 06:32 12:24 15:34 18:06 19:22

Yalova İmsakiye 06:06 07:30 13:20 16:28 19:01 20:19

Yozgat İmsakiye 05:45 07:07 12:58 16:06 18:39 19:57

Zonguldak İmsakiye 05:56 07:21 13:10 16:16 18:50 20:09