Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal: 'Metsamor Nükleer Santrali kapatılmadan Alican Sınır Kapısı açılmamalı'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal, Metsamor Nükleer Santrali'nin yalnızca Ermenistan'ı değil, Türkiye, Azerbaycan ve İran'ı da ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade ederek, "Bu santral pimi çekilmiş bir saatli bombadır. Derhal kapatılmalıdır" dedi.

Ünsal, devlet Ermenistan'la sınır kapısını açmaya karar vermişse buna saygıları bulunduğunu ancak kapının açılması için Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması şartının mutlaka getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünsal, "Iğdırlılar olarak radyasyon yaydığı iddia edilen bu santral yüzünden kanser olmak istemiyoruz. Metsamor'un kapatılmaması, ölümlere ve ikinci bir Çernobil felaketine davetiye çıkarmaktır. Avrupa Birliği bu santralin kapatılması için acilen devreye girmelidir. Devletimiz de sınır kapısının açılması için 'ölüm bacalarının kapatılması' şartını masaya koymalıdır."

Ünsal ayrıca, Ermenistan'ın enerji ihtiyacını Azerbaycan ile geliştirilecek iş birliği sayesinde karşılayabileceğini de sözlerine ekledi.

"DEPREMDE HASAR GÖRDÜ, ETKİLERİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI"

Metsamor Nükleer Santrali'nin 1988'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğünü hatırlatan Ünsal, buna rağmen santralin yeniden faaliyete geçirilmesinin büyük hata olduğunu söyledi. Ünsal, "1990'lı yıllarda Iğdır'da kanser vakaları görülmeye başlandı. 2025 yılı itibarıyla yıllık vaka sayısı 2 binlere ulaştı. Çernobil'de de etkiler yıllar sonra ortaya çıkmadı mı? Metsamor'un etkileri de 30 yılı aşkın süredir görülüyor. Kısırlık, düşük doğumlar, engelli bebekler ve hayvanlarda sakat doğumlar yaşanıyor. Bütün dünya bu tehlikeye karşı ayağa kalkmalıdır" dedi.

Metsamor Nükleer Santrali'nin Iğdır merkeze 16 kilometre, sınır köylerine ise 500–1000 metre mesafede bulunduğunu belirten Ünsal, santralin aktif fay hattı üzerinde inşa edildiğine dikkati çekerek, "Bu santral patlamaya hazır bir saatli bombadır. Bir depremde bölge tamamen yok olabilir. Azerbaycan’ı, İran’ı ve Türkiye’yi tehdit ediyor. Nükleer yakıt Rusya’dan uçakla getiriliyor. Bir uçak kazasında yaşanacakları düşünmek bile istemiyorum" ifadesini kullandı.

METSAMOR HAKKINDA

Ermenistan’ın Metsamor Nükleer Santrali, başkent Erivan’ın 40 kilometre güneyinde, Türkiye sınırına ise 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1973 yılında inşaatına başlanan santral, Ermenistan’ın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. Santralde kullanılan iki adet VVER-440 Model V230 tipi reaktör, 440 megawatt enerji üretiyor. En büyük risklerden biri ise santralin deprem direnç sistemine ve koruma havzasına (containment vessel) sahip olmaması. Bu sistemin Çernobil Nükleer Santrali’nde de bulunmadığı biliniyor.