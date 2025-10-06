Iğdır Belediyesi'nden çıkarılan işçi için 'işe iade' kararı

Iğdır İş Mahkemesi’nin 14 Temmuz 2025 tarihli kararı sonrası tarafların yaptığı istinaf başvurusu Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, yerel mahkemenin kararını onaylayarak işçinin lehine hüküm kurdu.

Davacı vekili, müvekkilinin belediye bünyesinde çalışırken başkanlık kararıyla hiçbir somut gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirtti. Fesih işleminin İş Kanunu’nun 18. maddesinde öngörülen şartlara uygun olmadığını savunarak, işe iade ve tazminat talebinde bulundu.

Belediye tarafı ise savunmasında, ekonomik zorluklar ve aşırı istihdam nedeniyle işten çıkarmaların yapıldığını öne sürdü. Ancak mahkeme, belediyenin bu gerekçesini yeterli bulmadı.

MAHKEME: “FESİH USULE VE YASAYA AYKIRI”

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, belediyenin iş akdini feshederken yasal prosedürleri uygulamadığını belirledi. Mahkeme işçinin işe iadesine, belediye tarafından işe başlatılmaması halinde ise 4 aylık ücret tutarında tazminat ödenmesine karar verdi.

Iğdır Belediyesi, 31 Mart 2023 Yerel Seçimlerinden sonra kayyum yönetiminden DEM Parti yönetimine geçmişti. Belediye yönetimi seçim öncesi işe alınan işçileri işten çıkarmıştı.