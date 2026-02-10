Iğdır'da 97 iş yeri ‘imara aykırılık’ gerekçesiyle mühürlendi… Esnaf ayaklandı!

Iğdır'da önceki dönem Belediye Başkanı Yaşar Akkuş zamanında alınan karar kapsamında, iş yerlerinin sarı çizgi sınırları içinde kalmak şartıyla masa koyabileceği, ilerleyen süreçte ise tente yapılmasına izin verildiği belirtilmişti. Ancak belediye, söz konusu tentelerin ve oluşturulan kullanım alanlarının "imar mevzuatına aykırı" olduğu gerekçesiyle kaldırılacağını bildirdi.

İş yeri sahiplerine resmi yazılar tebliğ edilirken, tentelerin yıkım kapsamına alındığı ve bu nedenle mühürleme işlemlerinin uygulandığı öğrenildi. Kararın ardından Vali Yolu esnafı bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Esnaf, tentelerin sarı çizgi sınırları aşılmadan yapılmasına rağmen mühürleme işlemi uygulanmasının büyük mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

Vali Yolu esnafı, kararın uygulanması halinde çok sayıda işletmenin kapanacağını ve yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalacağını dile getirdi.

Iğdır Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Atakan Demirci de esnafın toplantısına katılarak endişeleri dinledi. Esnaflar yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti:

"Belediye karar almadan önce bizimle istişare edebilirdi. Orta refüj kaldırılarak ya da yol yeniden düzenlenerek esnafın mağduriyeti önlenebilirdi. Yıkım gerçekleşirse yaklaşık 2 bin kişi işsiz kalır. Iğdır’da çalışarak okuyan öğrenciler ciddi mağduriyet yaşar."

Esnaflar ayrıca tentelerin yıkılması durumunda sorunun bitmeyeceğini, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının da yeniden düzenlenmesi gerekeceğini belirtti. Bu işlemlerin her bir iş yeri için yaklaşık 1 milyon lira ek maliyet oluşturacağı ve bunun karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Gelişmeler üzerine Vali Yolu esnafı, Iğdır Belediyesi önünde toplanarak Belediye Başkanı ile görüşme talebini iletti. Belediye bahçesinde bir süre bekleyen işletme sahipleri daha sonra toplantı salonuna alındı. Belediye Başkanı M. Nuri Güneş, esnaftan üç temsilciyle görüşebileceğini bildirdi. Bunun üzerine Iğdır Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Atakan Demirci’nin de aralarında bulunduğu dört temsilci seçilerek başkanlık makamına geçti. Görüşmelerin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği öğrenildi. Başkan Atakan Demirci, görüşmenin olumlu geçtiğini, başkanın kararın yeniden gözden geçireceğini söylediğini belirtti.