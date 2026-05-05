Iğdır’da arı saldırısının bilançosu: 816 koyun hayatını kaybetti

5.05.2026 00:21:00
İHA
Iğdır’da yaşanan arı saldırısının ardından ortaya çıkan bilanço netleşti. Olayda panikleyen koyunların birbirini ezmesi sonucu toplam 816 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dün meydana gelen arı saldırısı sonrası telef olan hayvanlarla ilgili başlatılan hasar tespit ve inceleme çalışmaları tamamlandı. 

Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda ölen hayvan sayısının 816 olduğu kesinleşti. 

Sahadaki işlemlerin sona ermesinin ardından hayatını kaybeden koyunlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara taşındı. 

Veteriner hekimlerin gözetiminde, yerleşim yerlerinden uzak bir noktada açılan çukurlara gömülerek imha edildi.

