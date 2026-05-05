Iğdır’da arı saldırısının bilançosu: 816 koyun hayatını kaybetti

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dün meydana gelen arı saldırısı sonrası telef olan hayvanlarla ilgili başlatılan hasar tespit ve inceleme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda ölen hayvan sayısının 816 olduğu kesinleşti.

Sahadaki işlemlerin sona ermesinin ardından hayatını kaybeden koyunlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara taşındı.

Veteriner hekimlerin gözetiminde, yerleşim yerlerinden uzak bir noktada açılan çukurlara gömülerek imha edildi.