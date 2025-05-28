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Iğdır'da erkek dehşeti: İki yengesini silahla vurarak öldürdü!

Iğdır'da erkek dehşeti: İki yengesini silahla vurarak öldürdü!

28.05.2025 15:46:00
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AA DHA
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Iğdır'da erkek dehşeti: İki yengesini silahla vurarak öldürdü!

Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı adlı erkek, yengeleri Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlıyı arama çalışmaları başlatıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç. (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç.'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan M.Ç.'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Konular: #Iğdır #erkek şiddeti #Yenge

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