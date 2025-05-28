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Kuzeninin düşürdüğü gazi, yaşam savaşı veriyor!

Kuzeninin düşürdüğü gazi, yaşam savaşı veriyor!

28.05.2025 13:56:00
Güncellenme:
DHA
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Kuzeninin düşürdüğü gazi, yaşam savaşı veriyor!

Samsun'da T.A., tartıştığı gazi kuzeni F.A.'yı itip yere düşürdü. Kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren F.A. hastaneye kaldırılırken, T.A. gözaltına alındı.

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; T.A. (44), kuzeni F.A. (36), İ.H. ve E.E. Balaç Mahallesi'ndeki ormanda içki içtikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturdukları yerden kalkmaya karar veren 4 kişi, İ.H.'yi Mevlana Mahallesi'ndeki evine bırakılması konusunda yeniden tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle T.A., kuzeni F.A.'yı itti. Yere düşen F.A. başını yere çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Bir hastanede sekreterlik yapan ve 2008 yılında yaşanan Aktütün Sınır Karakolu'na baskında gazi olduğu öğrenilen F.A.'nın kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan aşçı olduğu öğrenilen T.A.'nın 'Kasten yaralama', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan 21, F.A.'nın ise 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' gibi suçlardan 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #Samsun #gazi #gözaltı #kuzen

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