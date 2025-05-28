Beton pompasının haznesine sıkışan operatör feci şekilde can verdi!

Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; operatör Tacettin Yılık (42), beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.