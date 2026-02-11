Iğdır’da kar esareti: 57 köy yolu kapandı, yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı!

Iğdır’da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, 57 köy yolunu kapsayan toplam 315 kilometrelik hat ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için aralıksız bir çalışma başlattı.

8 YOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Karla mücadele çalışmaları sürerken sabah saatlerinde gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Alibeyköy’den şehir merkezine seyir halindeki bir yolcu minibüsü, yoğun sis ve karın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu şarampole devrildi. İçinde 8 yolcunun bulunduğu araçta can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması "mucize" olarak nitelendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, minibüsü iş makineleriyle mahsur kaldığı yerden çıkardı.

"YOLU ŞAŞIRDIK, BÜYÜK KAZAYI UCUZ ATLATTIK"

Yaşanan korku dolu anları anlatan Alibeyköy Muhtarı Ali Turgut, ekiplere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yoğun sis ve kar nedeniyle görüş mesafemiz düştü. Bir anda yolu şaşırdık ve aracımız şarampole yuvarlandı. Çok şükür yolcularımızda herhangi bir yaralanma olmadı. Durumu bildirdik, sağ olsunlar ekipler kepçeleriyle gelerek bizleri kurtardı."

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde arttığı bölgede ekipler hummalı çalışmalarına devam ederken, yetkililer vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiği vurgulandı.