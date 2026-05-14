Iğdır’da korkutan doğa olayı: Kandilli Sıra Dağları’ndaki çığ izleri havadan görüntülendi!

14.05.2026 17:08:00
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan Kandilli Sıra Dağları’nda, kış boyunca biriken kar kütlelerinin sıcaklıkların artışıyla birlikte çığa dönüşmesi sonucu oluşan devasa izler drone ile havadan görüntülendi. Bölgede "ıslak çığ" olarak bilinen doğa olayının ardından kar yığınlarının bıraktığı tahribat dikkat çekerken, yüksek kesimlerde riskin sürdüğü değerlendiriliyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli Sıra Dağları'nda daha önce meydana gelen çığın ardından oluşan izler drone ile havadan görüntülendi. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar tabakasının bazı noktalarda çığa neden olduğu görüldü.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın ardından oluşan izler drone ile havadan görüntülendi. Kış boyunca yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte dağ yamaçlarındaki kar örtüsünde çözülmeler yaşandı.

Bölgede daha önce meydana geldiği değerlendirilen çığın ardından oluşan geniş kar yığınları ve sürüklenme izleri dikkat çekti. İlkbahar aylarında ve ani sıcaklık artışlarında görülen "ıslak çığ" olarak bilinen çığ türlerinin, eriyen kar tabakasının ağırlaşmasıyla oluştuğu öğrenildi. Drone görüntülerinde, dağ yamaçlarından koparak aşağı sürüklenen kar kütlelerinin bıraktığı izler net şekilde görülürken, bölgedeki yüksek kesimlerde çığ riskinin devam edebileceği değerlendiriliyor.

