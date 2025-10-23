Iğdır’da sahte diş kliniğine operasyon: Yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi diploması bulunmayan 2 kişinin ilçe merkezinde yasa dışı diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diş kamerası, dolgu makinesi, mikromotor başlıkları, hava-su şırıngası, çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiler gibi tıbbi cihaz ve malzemelere el koydu. Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Amerikan doları ve 65 bin 900 TL bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.