Iğdır'da yoğun kar ve tipi: 33 köy yolu ulaşıma kapalı

Iğdır’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı 8 ekip, zorlu hava koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Iğdır–Doğubayazıt karayolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yolun 20’nci kilometresinde, Pamuk Dağı ile Ağrı Dağı arasındaki Pamuk Geçidi mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman şiddetini artıran fırtına çalışmaları zorlaştırdı. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını tavsiye etti.