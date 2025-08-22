Cumhuriyet Gazetesi Logo
Iğdır'ın plaka kodu ne? Iğdır'ın plaka numarası kaç? Iğdır ve ilçelerinin plaka harfleri...

Iğdır’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Iğdır ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Iğdır plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

IĞDIR'IN PLAKA KODU NEDİR?

Iğdır’ın plaka kodu 76 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Iğdır’da araç plakaları, 76 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Iğdır Plaka Kodunun Anlamı

Iğdır’ın plaka kodu olan 76, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 76 sayısı, Iğdır’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Iğdır ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Iğdır’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Aralık    76 A, 76 AR
Karakoyunlu    76 K, 76 KK
Tuzluca    76 T, 76 TZ
Merkez    76 M, 76 MR

