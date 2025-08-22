Iğdır'ın plaka kodu ne? Iğdır'ın plaka numarası kaç? Iğdır ve ilçelerinin plaka harfleri...

Iğdır plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

IĞDIR'IN PLAKA KODU NEDİR?

Iğdır’ın plaka kodu 76 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Iğdır’da araç plakaları, 76 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Iğdır Plaka Kodunun Anlamı

Iğdır’ın plaka kodu olan 76, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 76 sayısı, Iğdır’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Iğdır ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Iğdır’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Aralık 76 A, 76 AR

Karakoyunlu 76 K, 76 KK

Tuzluca 76 T, 76 TZ

Merkez 76 M, 76 MR