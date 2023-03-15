Iğdır'da iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaja suçüstü

Iğdır’da bir iş insanının müstehcen görüntülerini gizlice kaydedip, sosyal medyada paylaşacağını söyleyen ve 10 bin dolar isteyerek şantajda bulunan şahıslar suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:17
Iğdır'da iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaja suçüstü
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),ekipleri Karakoyunlu İlçesinde faaliyet gösteren fabrika sahibi iş insanının kendisine uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin H.T. olduğu belirlenip, teknik ve fiziki takibe alındı. H.T. tekrardan iş insanından 5 bin dolar isteyerek görüntüleri sileceğini belirtti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde H.T.’nin iş insanından parayı getirmesini istediği Merkez Emek Mahallesindeki boş bir arazide sivil elbiseler ile beklemeye başladı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Para alışverişi esnasında H.T. ve yanındaki 3 şantajcı şahıs, buluşma noktasında hazır bulunan sivil giyimli jandarma personeli tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu ve 1 USB flaş hafıza ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Iğdır İş İnsanı Şantaj

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