Iğdır'da 'saadet zinciri' operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Iğdır'da "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "Pitrex" isimli bir uygulama oluşturup bununla saadet zinciri yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Aynı uygulamayla ilgili eylül ayında da 1 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Etiketler: #Iğdır
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu