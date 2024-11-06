Iğdır'da 'saadet zinciri' operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:50

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:50

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "Pitrex" isimli bir uygulama oluşturup bununla saadet zinciri yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Aynı uygulamayla ilgili eylül ayında da 1 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.