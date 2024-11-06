Iğdır'da 'saadet zinciri' operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Iğdır'da "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da 'saadet zinciri' operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:50

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "Pitrex" isimli bir uygulama oluşturup bununla saadet zinciri yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Aynı uygulamayla ilgili eylül ayında da 1 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Etiketler: #Iğdır

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