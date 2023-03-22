Iğdır’da sahte diş kliniği operasyonu: 1 tutuklama
Iğdır’da tuttuğu bir dairede diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüphelinin adresine yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yetkisiz ve izinsiz olarak diş kliniği açtığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda adreste diş tedavisinde kullanılan ilaç, alet ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken bir kişi de yakalandı.
Yakalanan kişi hakkında yapılan adli işlemler sonucu şahsın kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.
Yakalanan kişi adliyeye çıkartıldıktan sonra tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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