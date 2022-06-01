Iğdır’da tapu müdürlüğünde rüşvet iddiasına tutuklama

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde tapu müdürlüğünde görevli bir kişi rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 23:58
Iğdır’da tapu müdürlüğünde rüşvet iddiasına tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu ilçesi tapu müdürlüğünde görev yapan S.Ş.'nin (52), bir vatandaşın işlemlerini hızlandırmak amacıyla rüşvet istediği iddia edildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri iddia üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yapılan fiziki takip sonucu S.Ş.’yi, ismi öğrenilemeyen vatandaştan daha önceleri seri numaraları belirlenen 2 bin 400 TL’yi alırken suçüstü yakaladı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevi’ne gönderildi.


Iğdır Karakoyunlu Rüşvet rüşvet operasyonu

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