Kamu görevlileri de aralarında: Şanlıurfa’da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

31 Mayıs 2022 Salı, 13:10

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takiple, rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 24 şüpheli belirlendi.

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