Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:55

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddia edilen şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin adresinde arama yapan jandarma, 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Iğdır #uyuşturucu #uyuşturucu ticareti

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