Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddia edilen şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin adresinde arama yapan jandarma, 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #Iğdır #uyuşturucu #uyuşturucu ticareti
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