Iğdır'da yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl Yaylası'na çıkan yaylacılar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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