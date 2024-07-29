Iğdır'da yıldırım düştü: 70 hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı
Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düşmesi sonucu 70 küçükbaş hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Sabah saatlerinde Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucunda 70 küçükbaş hayvan ölürken, Mesut Gül isimli sürü sahibi ağır yaralandı ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli idari işlemler yapıldı.
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