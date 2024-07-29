Iğdır'da yıldırım düştü: 70 hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı

Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düşmesi sonucu 70 küçükbaş hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı.

ANKA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:41
Iğdır'da yıldırım düştü: 70 hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Sabah saatlerinde Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucunda 70 küçükbaş hayvan ölürken, Mesut Gül isimli sürü sahibi ağır yaralandı ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli idari işlemler yapıldı.


Iğdır haberleri Yıldırım haberleri

İlgili Haberler

Iğdır’da yıldırım düştü: 2 kardeş yaralandı, 20 koyun telef oldu

Iğdır’da yıldırım düştü: 2 kardeş yaralandı, 20 koyun telef oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler