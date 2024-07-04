Iğdır’da yıldırım düştü: 2 kardeş yaralandı, 20 koyun telef oldu

Iğdır'da hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Kardeşler yaralanırken otlatılan 20 koyun telef oldu.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:27
Iğdır’da yıldırım düştü: 2 kardeş yaralandı, 20 koyun telef oldu
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Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 20 koyun telef oldu, kardeşler ise ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rahime - Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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