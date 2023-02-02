Iğdır'da yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 13:29
Iğdır'da yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi
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Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uçak seferlerini de etkiledi.

Sabah saatlerinde İstanbul-Iğdır seferi yapılırken Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 3 uçak seferi olumsuz hava şartları dolayısıyla karşılıklı iptal oldu. 



Iğdır uçak yoğun sis

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