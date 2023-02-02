Iğdır'da yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi
Iğdır'da yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uçak seferlerini de etkiledi.
Sabah saatlerinde İstanbul-Iğdır seferi yapılırken Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 3 uçak seferi olumsuz hava şartları dolayısıyla karşılıklı iptal oldu.
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