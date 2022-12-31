'İğne' yapıldıktan sonra fenalaşıp ölen 7 yaşındaki Melis Kıymet toprağa verildi
Amasya'da, boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden Melis Kıymet (7) gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle önceki gün sabah saatlerinde, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Daha sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Melis'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Hattat Hamdullah Efendi Camii'ne getirildi. Nuran Zehra Kıymet kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.
Çağlar Kıymet'in ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Cenaze namazının ardından Melis Kıymet, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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