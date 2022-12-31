'İğne' yapıldıktan sonra fenalaşıp ölen 7 yaşındaki Melis Kıymet toprağa verildi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 15:39

Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle önceki gün sabah saatlerinde, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Daha sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Melis'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Hattat Hamdullah Efendi Camii'ne getirildi. Nuran Zehra Kıymet kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Çağlar Kıymet'in ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Cenaze namazının ardından Melis Kıymet, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.