İhalelerde aile saadeti

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi 7 Nisan’da depremden etkilenen Diyarbakır için konut ihalesine çıktı. Bağlar’daki “2 Etap bin 598 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine altı şirket katıldı. İhaleyi ise 2 milyar 785 milyon TL’ye adı sıklıkla duyulan Ankara merkezli Nesma Yapı Makina İnşaat Anonim Şirketi aldı. Pekerler İnşaat’ın bir iştiraki olan Nesma Yapı’nın yönetiminde ise Özgür Peker bulunuyor.

Birçok iştiraki bulunan Pekerler İnşaat’ın bünyesinde aynı zamanda “kardeş şirket” olarak tanımlanan ve birçok kamu ihalesinde adı duyulan şirketler de söz konusu. Ayrıca, 2015’te AKP’den Bitlis milletvekili aday adayı olan Zeki Peker’in de aile şirketi.