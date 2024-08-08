İhalesi yapılmayan arsaya Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı çöktü

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:36

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:45

İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen AKP’li Menemen Belediyesi, belediyeye ait 94 taşınmazı satışa çıkarmasının yankıları sürerken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun'un sahibi olduğu Torunlar GYO, ihalesi dahi yapılmayan arsaya "Torunlar GYO Proje Alanı" yazılı tabela dikti.

ANKA Haber Ajansı'ndan Fatih Özkılınç'ın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin satışının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talebi ile dava açtığı ve 12-16 Ağustos tarihleri ihalesi yapılması beklenen Seyrek Mahallesi'ndeki 6 bin 413 metrekare büyüklüğündeki 1. ve 2. derece Doğal Sit Alanı, tarım alanı, makilik ve fundalık vasfındaki alanda Torunlar GYO tabelası yer aldı.

ENSAR’A BAĞIŞ YAPMIŞTI

Menemen Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.

Torunlar Şirketler Grubu'nun altında faaliyet gösteren Torunlar Enerji bünyesindeki Başkentgaz'ın, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 2017 yılında yaklaşık 8 milyon dolar bağış yaptığı iddia edilmiş, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iddiaları doğrulamıştı.