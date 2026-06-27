İhbara giden polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı

Olay, 25 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak silahlı şahıslar tarafından kovalandığını bildirip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. İhbarın yapıldığı noktada araştırma yapan polis memuru M.A.Ş.’ye, 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla 4 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru sağ bacağı ve kasığından yaralandı.

Meslektaşlarının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TABANCAYLA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelinin peşine düşen Çukurova Devriye Ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu Can C. (23)’yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can C., basın mensuplarının polise neden ateş ettin sorusuna ‘Yanlışlıkla’ cevabını verdi. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.