İHD’den 2024 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu: '6094 kişi yaşam hakkı ihlalleri sonucu hayatını kaybetti'

İHD Dokümantasyon Merkezi, "2024 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, 2024 yılında 24 ilde toplamda 458 gün her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Toplantı ve gösterilere yönelik kolluk müdahalesinde en az bin 811 kişi gözaltına alındı. En az 127 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı. Muhalif siyasetçilere ceza yağdı. 2 belediye başkanı tutuklandı, 8 belediyede seçilmişlerin yerine kayyum atandı.

İHD’nin basına yansıyan ve resmi açıklamalara dayanarak hazırladığı rapora göre, 2024 yılında en az 6 bin 94 kişi yaşam hakkı ihlalleri sonucu hayatını kaybetti.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kolluk güçlerinin çeşitli gerekçelerle silah kullanma yetkisini ihlal etmesinden kaynaklanan 15 olayda toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Silah kullanma yetkisinin ihlal edildiği olayların 5’inde polislerin "dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle açtıkları ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı tespit edildi.

EN AZ 27 KİŞİ HAPİSHANELERDE ÖLDÜ

Rapora göre, 2024 yılında 1’i Geri Gönderme Merkezi’nde işkence şüphesiyle ölen Suriye vatandaşı mülteci, 1’i polis aracından atladığı iddia edilen G.A. olmak üzere en az 3 kişi gözaltında yaşamını yitirdi. Ölenlerden Serhat Kahyaoğlu’nun gözaltına işkence ve kötü muamele ile alındığı, yapılan otopside de fiziksel şiddet izlerinin tespit edildiği kamuoyuna yansımıştı. 2024 yılında en az 27 kişi hapishanelerde ya da hastalıkları nedeniyle tahliye edilmelerinin hemen ardından yaşamını yitirdi.

RESMİ HATA VE İHMAL NEDENİYLE EN AZ 12 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Resmi hata ve ihmal nedeniyle en az 64 olayda 12’si çocuk, 128 kişi yaşamını yitirdi, 266 kişi yaralandı. En az 20 kişi sel, deprem gibi doğa olayları nedeniyle hayatını kaybetti. En az 22 kişi yangınlar, doğalgaz ve karbonmonoksit sızıntısı, ısınmaya çalışırken çıkan yangın vb. nedenler sonucu yaşamını yitirdi. Kolluk kuvvetlerine veya resmi kullanıma mahsus araçların çarpması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisini ihlal etmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, yaz aylarında serinlemek için girdikleri suda 7’si çocuk, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari’de mayın ve sahipsiz patlayıcıların patlaması sonucu 5 olayda 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

HOMOFOBİK SALDIRILARDA EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre, 2024 yılında basına yansıyan 106 ırkçı/ayrımcı/fobik ve nefret içerikli saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Tespit edilen 65 ırkçı saldırıdan, mültecileri ve başka ülke vatandaşlarını hedef alan 35’inde 2’si çocuk 9 mülteci ve 2’si başka ülke vatandaşı olmak üzere toplamda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Irkçı saldırılar nedeniyle 3000’e yakın mülteci Kayseri’yi terk etti.

LGBTİ+’ları hedef alan homofobik/transfobik 23 saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

378 KADIN CİNAYETİ

2024 yılında 71’i iş cinayetlerinde olmak üzere, en az 103 çocuk yaşam hakkının ihlali sonucu hayatını kaybetti. 378 kadın erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirirken, 315 kadının ölümü şüpheli olarak kaydedildi. 2024 yılında iş cinayetlerinde günde en az 5 işçi hayatını kaybetti.

EN AZ 15 GAZETECİ GÖZALTI SIRASINDA KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ BIRAKILDI

İHD Dokümantasyon Biriminin tespitlerine göre, kolluk güçlerinin müdahale ettiği en az 191 barışçıl toplantı ve gösteride, 27’si çocuk, 46’sı gazeteci en az 2651 kişi işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı. 14’ü çocuk, 15’i gazeteci, 101’i mülteci (60’ı Geri Gönderme Merkezleri’nde) en az 501 kişi resmi gözaltı işlemleri sırasında, gözaltı yerlerinde ve diğer resmi tutulma yerlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Resmi olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki yerlerde 31’i çocuk, 1’i engelli en az 102 kişi işkence ve diğer kötü muameleye uğradığı tespit edildi.

EN AZ 4 BİN 911 KİŞİ KEYFİ BİR BİÇİMDE GÖZALTINA ALTINDA

İHD’nin raporuna göre, 2024 yılında en az 4911 kişi keyfi bir biçimde gözaltına altında, 611 bir kişi de keyfi biçimde tutuklandı. Görevden alınan belediye başkanları, Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ve Esenyurt’un CHP’li Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmaları da keyfi tutuklamalar arasında ele alındı.

EYLEMLERE YÜZLERCE SORUŞTURMA

Rapora göre, 2024 yılında düşünce, ifade, basın, örgütlenme ve barışçı gösteri özgürlüğünü kullanan yüzlerce kişi hakkında en az 260 soruşturma başlatıldı, en az 355 dava açıldı, daha önceden açılan 519 davaya devam edildi. En az 313 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçleri müdahale etti. Bu müdahaleler sırasında ve sonrasında çoğunluğu işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak, en az 1811 kişi gözaltına alındı, 40 kişi yaralandı.

KONSERLER, BELGESELLER, FESTİVALLER YASAKLANDI

En az 24 konser, belgesel gösterimi, festival, sergi vb. kültürel etkinlik yasaklandı, en az 40 etkinlik çeşitli biçimlerde engellendi. En az 5 yayın ve 10 kitap toplatıldı/yasaklandı, 1 gazete binasına baskın düzenlendi. Açık Radyo da dahil 7 TV ve radyonun lisansı iptal edildi, muhalif TV kanallarına RTÜK ceza yağdırdı. Düğünlerde, sokakta Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekenlere açılan soruşturmalar sonucunda aralarında müzisyenlerin de olduğu toplam 48 kişi 'örgüt propagandası yapma' gerekçesiyle gözaltına alındı, 30’u tutuklandı. En az 3 dernek hakkında kapatma davası görüldü, bir derneğe kayyum atandı.

HAPİSHANELERDE HABERLEŞME HAKKI İHLAL EDİLDİ

Rapora göre, Türkiye hapishanelerinde halen 335’i ağır hasta olmak üzere toplam bin 412 hasta mahpus bulunuyor. Hapishanelerde en az 3261 haberleşme hakkı İhlali yaşanırken, 476 keyfi disiplin cezası uygulandı. 855 mahpus iaradeleri dışında ailelerine en uzak hapishanelere sevk edildi.

Raporda, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen cezaevinde bulunuduğuna dikkat çekildi. Toplamda bir büyükşehir belediyesi, 4’i il belediyesi olmak üzere toplam 8 belediyeye kayyum atandı, 2 belediye başkanı tutuklandı. Çok sayıda aralarında HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da olduğu HDP’li çok sayıda siyasetçinin yargılandığı Kobane Davası’nda siyasetçiler 42 yıla varan hapis cezaları ile cezalandırıldı.