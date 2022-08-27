İHH binasında yangın!
Edirne'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği binasında yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinin binasında yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle vakıf binasında hasar meydana geldi.
Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İHH Edirne Temsilciliğinin binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler vakıf binasının tamamını sardı. Binadan dumanlar çıktığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangında binada maddi hasar oluştu.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- 'Yemezler demokrat tavırları'
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Gülşen'i hedef haline getirdi, 'buhar olup uçtu'
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi