İHH binasında yangın!

Edirne'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği binasında yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:27
İHH binasında yangın!
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İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinin binasında yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle vakıf binasında hasar meydana geldi. 

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İHH Edirne Temsilciliğinin binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler vakıf binasının tamamını sardı. Binadan dumanlar çıktığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında binada maddi hasar oluştu.


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