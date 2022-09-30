'İlhak etti' ne demek? İlhak ve işgal arasındaki fark nedir? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri?

30 Eylül 2022 Cuma, 18:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın "dört yeni bölgeye" sahip olduğunu duyurdu ve Rusya'nın Ukrayna ile yedi aylık bir çatışma sırasında Moskova güçlerinin kısmen ele geçirdiği dört Ukrayna bölgesini ilhak etmesinin ana hatlarını çizdi. İşte, ilhak ile ilgili merak edilenler...

'İLHAK ETTİ' NE DEMEK?

İlhak etmek, bir ulusun sahip hâkim olmadığı bir toprak veya topraklar üzerinde egemenliğini duyurması, bu toprakları sınırlarına dahil etmesidir. Genellikle yasadışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır.

İlhakın geçerli olması için, ilhak edilmiş olan ülkenin kabulü ya da uluslararası toplumun kabulü gerekir. Kısaca ilhak, bir bölgenin politik ya da askeri olarak ele geçirilmesidir.

TDK'YE GÖRE İLHAK ETMEK NEDİR?

TDK’ye göre ilhak etmek kelimesinin ilk anlamı “katma, ekleme, bağlama” olan bu sözcüğün TDK’ye göre ikinci anlamı ise “hükümranlığı altına alma” biçiminde açıklanıyor.

İLHAK VE İŞGAL ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İşgal ve ilhak farklı anlamlara sahiptir. İlhak, işgalin aksine genellikle anlaşmalar ile yapılır. Bu antlaşmalar savaş ya da barış zamanında yapılabilir. Bölge halkının istekleri de oylama yapılarak tespit edilir. Hukuki açıdan iki taraflı bir işlemdir ve rıza alınmalıdır.

İşgalden farkı ise ilhak eden devletin çıkarlarıyla çatışmadığı müddetçe ilhak edilen bölgenin halihazırda yürüttüğü hukuk sistemi ve yönetiminin mevcudiyetinin muhafaza edileceğidir.

RUSYA'NIN İLHAK ETTİĞİ BÖLGELER NERELER?

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etti. Putin bugün yaptığı konuşmada ''Dört bölge kararını verdi. Bu görüldüğü üzere milyonların açık bir tercihidir. Bu, insanların kendi kaderini tayin hakkıdır. BM Sözleşmesi'nin maddelerinde yer alır. Batı'nın beni duymasını istiyorum; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki insanlar, artık bizim vatandaşımız olmuştur'' ifadelerini kullandı.