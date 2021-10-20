Ihlamurun kilosu 400 liraya fırladı: "600 liraya kadar yükselecek"
Kış mevsiminin gelmesiyle ıhlamura talep arttı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor. Önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosunun 600 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor.
Soğuk havaların geri gelmesiyle birlikte ıhlamurlar satışa
çıktı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor.
Esnaf Serdar Çelik, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Tahminim bu kış
fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya
kadar yükselecek." diye konuştu.
Bitki çayları satan dükkânların tezgâhlarında ıhlamurlar satışa çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı.
Özellikle gribal
enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları
ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor.
"VERİMİN DÜŞÜK OLMASI FİYATLARA YANSIDI"
Nilüfer Köylü Pazarı’nda bitkisel çaylar satan esnaf Serdar
Çelik, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 TL
olduğunu belirtti. Ihlamurları 50 gramlık paketler hâlinde hazırlayıp 10 TL'
den sattıklarını anlatan Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun
da fiyatlara yansıdığını belirtti.
"KİLOSU 600 LİRAYA KADAR YÜKSELECEK"
Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Çelik şunları söyledi: "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Ihlamurlar bize Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'den ve Karacabey Boğazı’ndan geliyor. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek.’’
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?
- BİM İcra Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'a sert sözler
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?
- Ankara'da korkutan patlama