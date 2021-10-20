Karabüklü çiftçi ekti: Kilosu 300 lira
Safranbolu'da 2 dekar alanda limon melisa üretimine başlayan çiftçi Mustafa Şirin, "Seneye 30 dekar tarlam var, hepsine dikmeyi düşünüyorum. Hiçbir şekilde pazar sorunu yok, alıcısı çok. Kilosu 300 TL'den satılıyor" dedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün desteğiyle 2 dekar alanda limon melisa üretimine başlandı.
Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Şirin, köyünde limon melisa üretmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek istedi. Yalova'dan getirilen 4 bin limon melisa fidesini eşiyle 2 dekar alana diken Şirin, mayıs sonunda ilk ürünlerini aldı.
Mustafa Şirin, ikinci hasat çalışmalarının sürdüğünü
belirterek, "2 dekar alandan 200 kilogram ürün elde ettik. Seneye üretimin
1 tonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Seneye inşallah yağ üretimini de yapıp
kolonya yapanlara satma imkanımız var" dedi.
"HİÇBİR ŞEKİLDE PAZAR SORUNU YOK, ALICISI ÇOK"
Limon melisanın kilogramının 300 liradan satıldığına dikkati
çeken Şirin, "Limon melisa, yurt dışına da ihraç ediliyor. Ürünler İzmir
üzerinden gidiyor. Şu anda benim üretimim iç piyasada. İstanbul'daki
baharatçılara satıyorum. Hiçbir şekilde pazar sorunu yok, alıcısı çok. Yağını
kolonya üreticileri de baharatçılar da alıyor" şeklinde konuştu.
Şirin, hedefinin üretim alanını büyütmek olduğunu vurgulayarak,
şunları kaydetti:
"Geçen sene bir arkadaşım İran'dan 3 ton aldı, 120 bin
lira verdi. Kalite yönünden bizimkiler daha iyi, yaprakları daha büyük, aroması
daha iyi. Bu sene 2 dekar alanda limon melisa ektim, seneye 30 dekar tarlam
var, hepsine ekmeyi düşünüyorum. Üretimi 30 dekara çıkarınca ihracat hedefim
var. 30 dekardan senelik 25 ton üretim oluyor. 25 ton iç piyasada da satılır
ama ihracat daha iyi."
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da limon melisa üretmek isteyenleri il ve ilçe müdürlüklerine beklediklerini söyledi.
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