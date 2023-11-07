İhlas Haber Ajansı, 'Aynadaki Venüs' tablosundaki çıplak kadını sansürledi
İngiltere’de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, Diego Velazquez'in ünlü eserlerinden “Aynadaki Venüs” tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Olaya ilişkin bir haber servis eden İhlas Haber Ajansı (İHA), tablodaki kadının kalçasını sansürledi.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri'de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri bir kez daha eylem düzenledi. İklim aktivistleri, Ulusal Galeri'de sergilenen İspanyol Altın Çağı'nın önde gelen ressamlarından Diego Velazquez'in 17’nci yüzyılda yaptığı ünlü eserlerinden “Aynadaki Venüs” tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Polis saldırıyı düzenleyen 2 iklim aktivistini gözaltına alırken saldırıda tabloyu koruyan camın tahrip edildiğini belirtti.
Söz konusu olaya ilişkin bir haber servis eden İHA ise tablodaki çıplak kadının kalçasını sansürledi.
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