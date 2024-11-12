İhmal değil yoksulluk: 5 çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:45

İzmir’in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkiinde saat 19.00 sıralarında bir gecekonduda meydana gelen feci olayda geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Evde bulunan elektrikli soba, bilinmeyen bir nedenle devrilerek yangına sebep oldu. O sırada evde olan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3’ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Cezaevinde olan eşi Hakan Akcan’ın yokluğunda anne Akcan’ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kardeşlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

AYLİN NAZLIAKA: ÇOCUKLARI ÖLÜME GÖTÜREN KADER DEĞİL, YOKSULLUKTUR

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sert eleştirilerde bulundu. Nazlıaka, İzmir’de yaşanan facianın ardından yaptığı açıklamada, "Çocukları ölüme götüren kader değil, yoksulluktur. Bu yoksulluğun da sorumlusu 2002’den bu yana ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır" diyerek yoksulluğun derinleştiğine dikkat çekti. Aylin Nazlıaka, Erdoğan’ın ‘En az 3 çocuk” sözlerini de hatırlatarak “Bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç çocuk eh, bize dört beş lazım” demeyi biliyor. Bu yurttaşımız onun sözüne uymuş; 5 çocuk dünyaya getirmiş. Getirmiş de ne olmuş? Yoksulluk kıskacına hapsedilmiş. Talimat vermek kolay, gereğini yapmak zordur. İktidar göz göre göre çocukları ölüme sürüklemiştir. 2025 bütçesinden ayırdığınız günlük 5 TL ile çocukları koruyamazsınız. Bunu anlamanız için daha kaç çocuğun göz göre göre ölmesi gerekiyor?” dedi.

"GÜNLÜK 5 TL, ÇOCUKLARI HAYATTA TUTMAYA YETMİYOR"

Nazlıaka, açıklamasında çocukların korunmasına ayrılan devlet bütçesini eleştirerek, "2025 yılı bütçesinde Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı için ayrılan bütçe 41 milyar 2 milyon TL. 2023 sonu itibarıyla 22 milyon çocuk var ve bu bütçe ile her bir çocuk başına yıllık 1.846 TL, aylık 153 TL, günlük 5 TL’lik bir pay ayrılıyor. Bu rakam, bir çocuğu hayatta tutmaya, korumaya yetmiyor" dedi. Nazlıaka, bu bütçenin yetersizliğine dikkat çekerek, "Günlük 5 TL, çocukları korumuyor. Ne zaman anlayacaksınız, daha kaç çocuğun göz göre göre ölmesine izin vereceksiniz?" diye sordu.

"YOKSULLUKLA MÜCADELE YERİNE, YARDIMLARLA ÖVÜNMEK"

Nazlıaka, AKP iktidarının halkı yoksulluktan kurtarmak yerine sosyal yardımlarla övündüğünü vurguladı. “İktidar sosyal yardımlarla övünüyor, ancak yoksulluğu derinleştiriyor. İzmir’deki faciada da gördük ki, halkın evlerine cam takılıyor, kapı yapılmıyor" diyen Nazlıaka, iktidarın sosyal yardımlarla yoksulluğun üzerini örtmeye çalıştığını belirtti. Nazlıaka, İzmir’deki faciada ölen çocukların sorumlusunun yoksulluk olduğunu bir kez daha vurguladı. "Çocukları ölüme götüren kader değildir, yoksulluktur. Bu yoksulluk ise 2002’den bu yana ülkemizi yöneten AKP iktidarının sorumluluğundadır" diyen Nazlıaka, yoksulluğun derinleşmesiyle birlikte bu tür faciaların yaşanmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

YÜCEL: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından derin üzüntü yaşadaığını ifade ederek şu mesajı paylaştı, “İzmir Selçuk’ta yaşanan acı olayda, aileleri evde bulunmayan küçük yaşlardaki beş çocuğumuzun elektrik sobasından çıkan yangında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Masum yavrularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum”

TUGAY: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’da X hesabından olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Bu akşam saatlerinde İzmir’imizin Selçuk ilçesinde yaşanan olay yüreklerimizi yaktı. Cumhuriyet Mahallesinde ailesi evde bulunmayan çok küçük yaşlardaki 5 kardeşin elektrik sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini çok büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yavrularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Masum çocuklarımızı yitirmemizde bir ihmal varsa bunun takipçisi olacağız” dedi.

MUHTAR: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Çokyaman, yangın anını ve durumu şu şekilde aktardı: "Akşam saatlerinde soba nedeniyle çıkan yangında 5 çocuğumuz yaşamını yitirdi. Babaları hapiste olan çocuklar, annelerinin hurdacılık yaptığı sırada bu korkunç olayla karşılaştı. Çok üzgünüz." /İZMİR