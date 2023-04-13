İhmal kurbanı İnci Su için soruşturma yok
Bursa’da geçen hafta Atatürk İlkokulu öğrencisi İnci Su Özmen (7), okuldan çıktığı sırada servis aracının altında kalarak yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü ise gözaltına alındı.
Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Özmen’in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin henüz bir soruşturma başlatılmadığını söyledi. Yetkililerin olayı ihmallerin olmadığı bir kaza gibi göstermeye çalıştığını iddia eden Toy şöyle konuştu:
“Birinci sınıf öğrencisi İnci Su, servis kullanma yaş sınırının altında olduğu halde okul servis aracı kullandırılan bir trafik canavarının kurbanı olmuştur. Sürücü, daha önce agresif ve tehlikeli araç kullanması nedeniyle defalarca uyarılmış, okul yönetimine bildirilmiş fakat gerekli önlemler alınmamıştır.”
‘ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARILDI’
Toy, kazaya karışan servis sürücüsünün işe başlamasının üzerinden günler geçmesine karşın ehliyet, sabıka kaydı, sağlık raporu gibi belgeleri okula teslim etmediğini de öne sürdü.
Toy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Cinayetin ardından servis sürücüsünün henüz 22 yaşında olduğu ve yasalara göre okul servis aracı kullanma yeterliği olmadığı ortaya çıkmıştır. Kestel Kaymakamlığı denetim sorumluluğunu yerine getirmemiş, servis denetim görevi ise yetkileri olmadığı halde öğretmenlerin üzerine yıkılmıştır. Okul idaresi ise tüm bu süreçleri bildiği halde önlem almamış ve ölüme davetiye çıkarmıştır.”
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak