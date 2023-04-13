İhmal kurbanı İnci Su için soruşturma yok

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Özmen’in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin henüz bir soruşturma başlatılmadığını söyledi. Yetkililerin olayı ihmallerin olmadığı bir kaza gibi göstermeye çalıştığını iddia eden Toy şöyle konuştu:

“Birinci sınıf öğrencisi İnci Su, servis kullanma yaş sınırının altında olduğu halde okul servis aracı kullandırılan bir trafik canavarının kurbanı olmuştur. Sürücü, daha önce agresif ve tehlikeli araç kullanması nedeniyle defalarca uyarılmış, okul yönetimine bildirilmiş fakat gerekli önlemler alınmamıştır.”

‘ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARILDI’

Toy, kazaya karışan servis sürücüsünün işe başlamasının üzerinden günler geçmesine karşın ehliyet, sabıka kaydı, sağlık raporu gibi belgeleri okula teslim etmediğini de öne sürdü.

Toy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cinayetin ardından servis sürücüsünün henüz 22 yaşında olduğu ve yasalara göre okul servis aracı kullanma yeterliği olmadığı ortaya çıkmıştır. Kestel Kaymakamlığı denetim sorumluluğunu yerine getirmemiş, servis denetim görevi ise yetkileri olmadığı halde öğretmenlerin üzerine yıkılmıştır. Okul idaresi ise tüm bu süreçleri bildiği halde önlem almamış ve ölüme davetiye çıkarmıştır.”