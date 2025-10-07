İhraç edilen teğmen tehdit edildiğini açıkladı: ‘‘Başına neler geleceğini göreceksin’ demişti’

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 2023’teki 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni sırasında Piyade Teğmen A.A.’nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan olayda 7 teğmen ihraç edilmişti.

Tören sırasında, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Piyade Teğmen A.A. ile tartışmasından sonra ihraç edilen teğmen Recep Ayar, tehdit edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

Ayar şunları yazdı:

“Atatürk rozeti takmayı reddeden Teğmen(!) TSK’ya geri döndü.

Bana parmak sallayıp, “başına neler geleceğini göreceksin” demişti, bu ayrıntıyı da ilk kez paylaşıyorum.

Onunla tartışan silah arkadaşlarımdan bazılarına da mahkemelerden red verildi, bazıları da mahkeme günleri bile verilmeden dosyaları bekletiliyor.

Orkun Albayım, babam, can komutanım haksız yere günlerdir hapis tutuluyor.

Arayıp “Nasılsın” demesini özledim.

Bu öfke çok tarifsiz bir duygu.”