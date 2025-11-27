İhraç edilen teğmenler Bakan Güler'e yanıt verdi: 'Bizi kendimizi tekrardan...'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşmelerinde teğmenlerin ihracı gündeme geldi.

CHP’li milletvekilleri 5 teğmenin ihracını eleştirirken, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler söz aldı.

Güler, “Geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirine, ‘Biz Atatürk'ün temsilcileriyiz, Atatürk’ün askerleriyiz’ dediği için tek bir soru sorulmadı. ‘Neden kılıç çektiniz’ diye hiçbir soru sorulmadı. ‘Neden bilmem neyi havaya fırlattınız’ diye bir soru sorulmadı. Neden atıldı? Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Böyle bir hakkı var mı?” dedi.

Bu sırada CHP’li bir milletvekili, “Bu atılması için bir suç mudur” sorusunu sordu. Güler ise sesini yükselterek konuyu terörle ilişkilendirdi ve şunları söyledi: “Atılması için büyük suç. Siz işte böyle düşünüldüğü için bizim terörle mücadele 45 sene sürer, başka bir olay olursa da 55 sene sürer. Oradaki bir teğmenin, orada 5 yıldır bekleyen annesini, babasını, çocuklarını, yanından çağırma hakkı var mı?”

TEĞMENLERDEN BAKAN GÜLER'E YANIT GELDİ

TSK'den ihraç edilen teğmenler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in söz konusu açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Serhat Gündar: Varsayalım yok böyle bir hakkımız.Törenden sonra sevincimizi yaşama hakkımız. Gençliğimizden verdiğimiz 5 yılın mükâfatını almanın heyecanını yaşama hakkımız.Bunun karşılığı senede yalnızca bir tane çıkan Harbiye birincisinin ihracı mıydı ?Kaldı ki bizi TSK Disiplin Kanunu 6-1(c) maddesinden "TSK'nin itibarını sarsacak davranışlarda bulunmak" ihraç ettiniz.Disiplinsizlik dediniz yemedi,itibarı sarsıldı dediniz yemedi,yurtdışı iltisakları var dediniz yemedi.Bizi sahipleneceğiniz yerde bir de iftira atıyorsunuz 23 yaşında 5 teğmene.Yazıklar olsun.Bunları unutmayacağız.

"SİZLER DE OTURUP ATATÜRK'Ü ANDINIZ"

Deniz Demirtaş: Bizlerin oturduğu sıralarda sizlerde oturup Atatürk’ü andınız. Atatürk’ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunun siyaset malzemesi olup bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz. Ayrıca o sıralarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli iken bize karşı ağza alınmayacak hakaretler edilip tehditler savurulurken bakanlık olarak göz yumuldu. Bize bunu yapanlar acaba arkadaşlarının yüzüne bakabilecek mi? Ben ve dört silah arkadaşım, devre arkadaşlarımızın yüzlerine bakabileceğimizden hiçbir şüphem yok.

İzzet Talip Akarsu: Olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Sn. Bakanın halen ihraç kararı hakkındaki açıklamalarını takip ediyorum. Anladığım kadarıyla konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ortaya atılmış ve Bakan Bey bilgi alma sürecinde bizlere “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz/Temsilcileriyiz” lafzımızla alakalı herhangi bir soru yöneltilmediğini iddia etmiş. Lütfen bunu bir de emekliye ayrılan Bilgi Alma İşlemi Heyeti Başkanı paşamıza sorabilir misiniz? O size kendisinin bana karşı neler sorduğunu ve nasıl davrandığını cesurca dile getirecektir hiç şüphem yok.

Konuyla alakalı şahsi olarak son açıklamam olacak. Lütfen daha hayatının başında zorla farklı mücadelelerin içine girmiş bulunan evlatlarınız yaşındaki insanları daha da zor duruma sokmayın. Bizi kendimizi tekrardan savunmak zorunda bırakmayın.

Batuhan Gazi Kılıç: Öyle bir hakkı yok ki zaten aileler de hali hazırda tören alanında bulunuyordu. Çoğu videolar da yine aileler tarafından çekildi. Nasıl ki bizim böyle bir hakkımız yok, herhangi birisinin de ki makamı ne olursa olsun şehit annesine parmak sallayabilmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Telefon numaralarımız müstehcen sitelere dağıtılırken, geceleri gizli numaralardan aranıp tehdit edilirken ya da biz muvazzaf TSK personelleriyken sm ve tv kanallarından çeşitli hakaret ve ölüm tehditleriyle bizler ve ailelerimiz karşılaşırken bunları yapmaya hakları mı vardı?

BAKAN, KARAR GEREKÇESİYLE ÇELİŞTİ

Bakan Güler’in komisyondaki bu açıklaması ise teğmenlerin ihracının gerekçeli kararıyla çelişti. İhraç kararının gerekçesinde “Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır. Böylelikle eylemler, TSK’yı tartışılır hale getirerek, toplumda ayrışmalara sebep olmuş ve ordunun vatan, millet, Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur” ifadelerine yer verilmişti.