İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan 3 kişiye hapis talebi

İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında 19 Kasım 2025'de tarihinde surlarda uygunsuz hareketlerde bulunulması olayına ilişkin 15'er yaşındaki 3 çocuğa yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, baba Hasan Uzuner ‘müşteki' sıfatıyla, Ö.D. (15), Ö.E.E. (15) ve Y.A. (15) ise ‘suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'nın ‘kişinin hatırasına hakaret', ‘suçu ve suçluyu övme' ve ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından toplamda 5'er aydan 2'şer yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.