İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.
Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Sinovac aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.
NTV’nin aktardığına göre, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.
Daha önce Sinovac aşısından iki doz alanların 6 ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilmişti.
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