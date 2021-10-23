İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 18:59
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
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Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Sinovac aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

NTV’nin aktardığına göre, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Daha önce Sinovac aşısından iki doz alanların 6 ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilmişti.


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