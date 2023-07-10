İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Sınır birlikleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgeye operasyon düzenledi.
Yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.Ü. ve M.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma ekiplerine teslim edildi.
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