Futboldaki FETÖ!

10 Temmuz 2023 Pazartesi

FETÖ Türkiye’de toplumun her katmanı için sorun. 7 yıl önceki hain darbe kalkışması aslında buzdağının görünen tarafıydı. Bürokrasi, askeriye, polis, bakanlıklar, genel müdürlükler derken sporda da önemli bir Fethullahçı yapılanma vardı 15 Temmuz’a kadar. Sonra bir toparlanma, arınma süreci yaşandı. Peki kökü kazındı mı bu hainlerin! Sanmam!

F.Bahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım da benzer bir isyanda bulundu 3 Temmuz’da. Sporda hâlâ cirit atan cemaatçilere gelirsek; fatura yurtdışında bulunan 3-5 eski futbolcu ile teslim olup yargılanan 20-30 kişiye kesildi. Ne var ki, TFF başta olmak üzere birçok kurumda “F tipi” yapılanmanın sürdüğü iddia ediliyor. Oysa ufak bir arşiv, HTS ve güvenlik taraması, kimin “himmet parası” verdiğini, kimin o toplantı senin bu toplantı benim dolaşıp ödül aldığını ortaya çıkartır. Hatta menajerlik yapan, yöneticiliğe soyunan, teknik adamlıkta boy gösteren By-Lock ve mor beyincileri de elinizle koymuş gibi bulursunuz! Bu isimler hâlâ görevlerini sürdürürken, sırf muhalif diye yerlerinden edilen Atatürkçü spor insanlarının süresiz emekliliğe sevk edildiği gerçeği de unutulmasın. Burada bir parantez açalım ve Spor Genel Müdürlüğü çatısı altında 2016-2022 arasında ciddi bir FETÖ temizliği yapıldığını da anımsatalım! Ama o kadar kadrolaşılmış ki başa çıkılamıyor. Mor beyin demişken, savcılar özellikle eşlerinin telefonunu kullanan ve o numaralarda mor beyin çıkan isimleri de bir araştırsınlar!

TRANSFER ÇILGINLIĞI

Futbolda transfer dönemi ısındı. Milyon Avro’lar çakıl taşı gibi harcanıyor, 1 Avro’nun 30 TL’ye dayandığını görmezden geliyor kulüpler! TFF de veriyor harcama limitini bol keseden! Takımların gelirleri TL. Yayıncı kuruluş, “sabit ve düşük” kurdan TL ödüyor, kombineler TL’yle satılıyor, sponsorluk anlaşmalarında geçer akçe TL. Oysa futbolcu ve teknik adam giderleri Avro. Gelir-gider bütçesini dengelemeyen kulüp, büyük-küçük demeden batar 2024’te, çünkü Bankalar Birliği’nin yapılandırdığı borçların ana para ödemesi yaklaşıyor!

BİDEV HAYAT VERİYOR

BİDEV Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı. Tamamen basketbol tabanlı bir vakıfken 6 Şubat depremleri sonrası “guard” refleksiyle en çok bilinen kurumlardan biri oldu. Hatay’daki “Basketbol Köyü” projesi, sadece ülkede değil tüm dünyadaki basketbol paydaşlarınca desteklendi. Avrupa kulüpleri projeye omuz verdi, 100 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturuldu. En önemli 2 bölümü ise basketbol sahaları ile eğitim odaları. Depremde evleri yıkılan Hataylılar burada soluklanıyor. Çocuklar spordan kopmuyor, dil öğreniyor. Başta TMOK’un önemli ismi Hasan Arat olmak üzere, vakfın kurucusu milli basketbolcu ve yazarımız Ahmet Kurt, Coşkun Teziç, Aytek, Ömer Bozer ve Murat Yosmaoğlu’nu bu oluşum nedeniyle kutlamak gerek. Vakfın neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğunu, eski milli oyuncular Gülşah’ından Derya’sına, Handan’dan Füsun’una kadar onlarca kadın basketbolcunun ekipte yer aldığını anımsatalım.