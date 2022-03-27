İki genç her yerde aranıyordu: Şeyma'nın ırmak kenarında cesedi bulundu

27 Mart 2022 Pazar, 11:38

Kırşehir'de Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (28) geçen gün kullandıkları otomobille bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek durumu bildirdi.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

IRMAK KENARINDA BULUNDU

Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren arama çalışmalarında kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cansız bedeni ırmak kenarında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.